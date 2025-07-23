Выбор редакции
Лекция «Перформанс как зеркало времени»
Кремлёвская улица, 9
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Необычное
Про событие
Художница перформанса Альфия Шамсутдинова расскажет, как перформанс отражает культурные и социальные изменения, почему он способен вызывать споры и эмоции, и какую роль в нём играют мы с вами — зрители и участники. Ты узнаешь о перформансах Йоко Оно, Марины Абрамович, ORLAN, Йозефа Бойса и других художников, для которых искусство — это не объект, а действие. Поговорят о теле как медиуме, об искренности вместо формы и о том, как живой перформанс становится отражением времени — от 1960-х и до наших дней. Лекция рассчитана на широкую аудиторию: не нужно иметь специальной подготовки. Приходи, если любишь думать, чувствовать и задавать вопросы. Будет живо, визуально и честно.
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