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Лекция «Перформанс как зеркало времени»

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Художница перформанса Альфия Шамсутдинова расскажет, как перформанс отражает культурные и социальные изменения, почему он способен вызывать споры и эмоции, и какую роль в нём играют мы с вами — зрители и участники. Ты узнаешь о перформансах Йоко Оно, Марины Абрамович, ORLAN, Йозефа Бойса и других художников, для которых искусство — это не объект, а действие. Поговорят о теле как медиуме, об искренности вместо формы и о том, как живой перформанс становится отражением времени — от 1960-х и до наших дней. Лекция рассчитана на широкую аудиторию: не нужно иметь специальной подготовки. Приходи, если любишь думать, чувствовать и задавать вопросы. Будет живо, визуально и честно.

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