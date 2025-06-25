Как профессор императорского университета стал авангардным менеджером и почему его всё-таки арестовали? О биографии Константина Сотонина и роли философа в переломной эпохе в истории Казани поговоришь вместе с Иваном Ротовым — историком, главным редактором проекта «Крот Казанский», автором канала «Прохладная история» и аспирантом кафедры социальной философии КФУ. На лекции обсудишь, какой была атмосфера в академическом мире Казани в 1920-е годы: как богословы рассказывали пролетариям о средневековых сектах, студенты переписывались с Зигмундом Фрейдом, чекисты расследовали дело «Ордена Китов», а философ Сотонин делал в дореволюционном особняке проводку, чтобы изучать здоровье заводских рабочих. Единый билет на лекцию и выставку «Партия Сотониных. На полях казанского авангарда»