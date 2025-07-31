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Лекция-дегустация: «Шинуазри» в архитектуре и путь китайского чая на Запад

Мойчай, улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 14+
Необычное
Еда

Про событие

Как Европа представляла себе Восток? Расскажут на лекции-дегустации от проекта «Казань глазами инженера» и чайной «МОЙЧАЙ», посвящённой стилю шинуазри и чайной культуре, которые вместе покорили европейское воображение. На лекции от искусствоведа Веры Силкиной ты узнаешь: — Почему «шинуазри» стал символом роскоши в Европе и России; — На что опирались европейские архитекторы, не видевшие настоящего Востока; — Как современные архитекторы переосмысливают шинуазри — от биофильного дизайна до неопагод в небоскребах. К чаю подадут разные угощения от локальных производителей, в числе которых — студия десертов Pomol.

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