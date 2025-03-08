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В эту ночь в гостях у PLOMBIR: LILOVA (LIVE) — известные своей проницательной музыкой и невероятной харизмой, прилетят в Казань прямо с Бали с обновленной лайв-программой; BENSHU [SB] — мастер органик и мелодик хауса. Приходи познакомиться с его творчеством ближе! Дресс-код: больше цвета, больше блеска. Наряжайся ярко, зови друзей и подруг — 8 марта в сердце будет царить весна!
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