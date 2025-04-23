Квиз — это командная интеллектуальная игра. Правила максимально простые: тебе задают вопрос, а ты на него правильно отвечаешь (или наоборот, потом вы с командой начинаете обсуждение — классика жанра). Приготовься напрягать интеллект и вспоминать о ностальгии. Если ты помнишь, как выглядела стена и зачем нужно было ICQ — тогда тебе сюда. Квиз по нулевым — это ламповый вечер с вопросами о музыке, кино, ТВ и реальности, в которой проходила твоя молодость.