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Квиз по Гарри Поттеру

Кофейня 9 3/4, ул. Островского 6/1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Кино
Игры

Про событие

Квиз — это командная интеллектуальная игра. Правила максимально простые: тебе задают вопрос, а ты на него правильно отвечаешь (или наоборот, потом вы с командой начинаете обсуждение — классика жанра). Эта игра проходит в атмосферном кафе «Платформа 9», где всё дышит магией. Приходи пораньше, чтобы занять уютное место, заказать сливочное пиво и полностью погрузиться в мир Хогвартса! (В перерывах посмотри Гарри Поттера) «Гарри Поттер и Узник Азкабана» Все вопросы — только по третьему фильму и третьей книге. Не нужно помнить всю сагу: только сцены, диалоги, детали и музыка из самого первого волшебного приключения.

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