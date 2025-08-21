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Квиз — это командная интеллектуальная игра. Правила максимально простые: тебе задают вопрос, а ты на него правильно отвечаешь (или наоборот, потом вы с командой начинаете обсуждение — классика жанра). Эта игра проходит в атмосферном кафе «Платформа 9», где всё дышит магией. Приходи пораньше, чтобы занять уютное место, заказать сливочное пиво и полностью погрузиться в мир Хогвартса! (В перерывах посмотри Гарри Поттера) «Гарри Поттер и Узник Азкабана» Все вопросы — только по третьему фильму и третьей книге. Не нужно помнить всю сагу: только сцены, диалоги, детали и музыка из самого первого волшебного приключения.
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