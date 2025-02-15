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Квиз 18+

Крафт (ex «Craft House»)
ул. Пушкина, 21A

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Горячий квиз для взрослых сердец! Идеальный повод проверить, насколько ты хорош в теории и практике... романтики. Пикантные вопросы, провокационные факты и море флирта « всё, что нужно, чтобы этот вечер запомнился надолго. На квизе тебе вручат индивидуальный кастомный спичечный коробок, чтобы разжигать не только интерес) Только 18+ — без цензуры, без скучных правил, только чистый кайф! Состав команды — минимум 4 человека. Если вас меньше – не беда! Классная компания найдётся.

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