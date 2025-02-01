В программе: - рулевой вечера известный клубный ведущий Иван Винс - баянист, пранкер и шоумен Илья Новиков с задорным гибридным лайвом для двух дек и баяна - рэппер и битмейкер beattonarko, который готовит нечто особенное - За штурвалом диджеи Frost / Tejat / Yana Sid / Aaron Voodoo (BubbleGum) - приключенческий, динамичный квест «Спрятки», который будет тебе доступен всю ночь.