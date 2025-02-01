Квестовечеринка «Ночные спрятки»
Гладилова ул. 55а
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
В программе: - рулевой вечера известный клубный ведущий Иван Винс - баянист, пранкер и шоумен Илья Новиков с задорным гибридным лайвом для двух дек и баяна - рэппер и битмейкер beattonarko, который готовит нечто особенное - За штурвалом диджеи Frost / Tejat / Yana Sid / Aaron Voodoo (BubbleGum) - приключенческий, динамичный квест «Спрятки», который будет тебе доступен всю ночь.
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