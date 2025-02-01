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Квестовечеринка «Ночные спрятки»

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

В программе: - рулевой вечера известный клубный ведущий Иван Винс - баянист, пранкер и шоумен Илья Новиков с задорным гибридным лайвом для двух дек и баяна - рэппер и битмейкер beattonarko, который готовит нечто особенное - За штурвалом диджеи Frost / Tejat / Yana Sid / Aaron Voodoo (BubbleGum) - приключенческий, динамичный квест «Спрятки», который будет тебе доступен всю ночь.

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