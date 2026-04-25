Открытие велосезона. Тебя ждёт разминка от спортивного сообщества «Спорт у дома», базовый технический осмотр перед стартом заезда, экстрим-шоу, а также конкурс на самый необычный костюм. Маршрут пройдёт от экстрим-парка «УРАМ» через Центр семьи «Казан» и мост «Миллениум». Присоединиться к заезду могут дети от 16 лет и взрослые — на велосипедах, роликах, скейтборде и самокате. Сбор участников в 9:30, старт в 11:00. Все участники встречаются у сцены рядом с экстрим-парком «УРАМ».