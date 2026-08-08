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Krjuk

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Как вспышка в ночи — блестящий сет от крутого диджея. Krjuk — выдающийся диджей и продюсер первой российской волны нового диско. Именитый артист, автор бессмертных эдитов, год за годом звенящих в стенах «Соли», создатель и участник дюжины музыкальных проектов. Сейчас он обосновался в Испании, откуда время от времени экспортирует на родину по-настоящему летний и сочный саунд, буквально пропитанный средиземноморским солнцем. Вход 500 руб. 300 руб. подписчикам телеграм-канала: https://t.me/solkzn Быстрый проход через двор — 1000 руб.

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