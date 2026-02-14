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Кринж краш джем «Выпьем за любовь»

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Католический праздник «День святого Валентина», волею судеб, празднуется в середине самого холодного месяца в году. Ну в России знают: холод побеждают не только чувства, но и правильно подобранные согревающие напитки. Ничто так не объединяет людей, как совместная выпивка, — проверено веками, зимами и барными стойками. Специально к этому вечеру приготовили парный коктейль — «Дельфин» и «Русалка». Один без другого не подаётся. Всё как и в любви – невозможно быть порознь. Кульминацией вечера станет «Кринж Краш Джем». Как всегда — в самое сердечко на разрыв. Специально к этому вечеру ребята подготовили особый любовный репертуар — песни, под которые влюбляются и мирятся, улыбаются и обнимаются, немного стесняются и целуются. Поэтому 14 февраля приходи в «Ща», чтобы танцевать, пить, греться, обниматься, смотреть друг на друга чуть теплее обычного, и, возможно, внезапно найти свою вторую половинку. Оплата на входе.

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