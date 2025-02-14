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Krasa Rosa & M.O.S. | St. Valentine’s Night

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 20000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, посвященная Дню всех влюбленных, станет настоящим праздником для ценителей актуальной электронной музыки. В этот вечер выступят артисты, задающие тон в мире organic и deep house: Krasa Rosa — звёзды, покорившие сердца ремейками на песни «Пусть всегда будет солнце» и «Кукушка», подарят диджей-сет, который согреет даже в самый морозный вечер; M.O.S. – резиденты культовых лейблов AnjunaDeep и All Day I Dream – наполнят пространство чарующими вибрациями; Пусть романтика случится! Забронировать стол по ссылке — https://t.me/mishka_koalka

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