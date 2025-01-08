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Ковровый мастер-класс от Хмечно

улица Сары Садыковой, 59А

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 14+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь сделать коврик размером 50х50 см с любым дизайном. Для осуществления твоих идей в студии есть множество оттенков пряжи на выбор. В ходе мастер-класса ты нанесёшь эскиз на рабочую поверхность рамки, подберешь подходящие цвета, научишься работать с тафтинговым пистолетом и полностью забьешь пряжу в коврик, а также выровняешь поверхность ворса. После окончания мастер-класса мы заклеим твой коврик и через две недели он будет готов.

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