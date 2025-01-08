Возраст 14+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Ты сможешь сделать коврик размером 50х50 см с любым дизайном. Для осуществления твоих идей в студии есть множество оттенков пряжи на выбор. В ходе мастер-класса ты нанесёшь эскиз на рабочую поверхность рамки, подберешь подходящие цвета, научишься работать с тафтинговым пистолетом и полностью забьешь пряжу в коврик, а также выровняешь поверхность ворса. После окончания мастер-класса мы заклеим твой коврик и через две недели он будет готов.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи