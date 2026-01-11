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Ковчег Профессора Алафузова

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

31 октября на 4-х танцполах воплотятся почти все формы танцевальной андеграунд-электроники а пространство наполниться позитивными людьми, нечисть и замаскированные под неё прекрасные люди будут отмыты несвятой водой на входе, а внутри тебе ничего не напомнит о происходящем за пределами ковчега, где тьма и вурдалаки, в то время как на «Ковчеге профессора Алафузова», под управлением воинов звукаи света очень интересного состава, во всю мощь будут качать отделения корабля. Танцпол техно-воинов (Techno wariors dance floor) Keyser Damne Hatewax Chara La Mron Ilsur Kasa Психоделический танцпол семейства Озон (Ozone family psychedelic dancefloor) Hoff Parvati Digital Dvidja Art a.k.a.Catapult Arahna Чиллаут-зона с этнической электронной музыкой (Ethno’tronica downtempo chill room) Shumer’Zikkurat Zilla Yan Enaya Jai Рубка (брейкс и драм-н-бэйс танцпол) Stepski aka Steppa Style Noiza CasualSM BRNG Sondclone Galars

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