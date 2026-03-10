Специальный выпуск шоу станет главным событием дня рождения Камеди Крю (Comedy Crew). Лучшие комики города встретятся на одной сцене, чтобы побороться за титул Короля Казанского Стендапа и главный приз вечера. Это единственный в Казани соревновательный формат стендап-шоу с невероятной динамикой, где судьбу участников решают не жюри и не организаторы, а зрители в зале. Кто окажется самым смешным комиком этого вечера? Кто заберёт титул? А кто покинет сцену под аплодисменты своих соперников? Узнаешь уже 11 июля. В этот раз турнир пройдёт в рамках большой вечеринки в честь дня рождения Камеди Крю (Comedy Crew), поэтому гостей ждёт не только само шоу, но и насыщенная программа на протяжении всего вечера. Что входит в билет: — гарантированное место в зрительном зале на время шоу; — приветственный напиток для гостей; — специальный выпуск шоу «Король Казанского Стендапа»; Кроме того, билет даёт доступ ко всей программе дня рождения. Если прийти чуть раньше, тебя также ждут: — разговорное шоу с комиками; — чемпионат по «Смертельной Битве» Mortal Kombat; — бирпонг; — тату-зона; — аквагрим; — специальные активности от друзей и партнёров клуба. Начало вечеринки — в 21:00. Начало шоу «Король Казанского Стендапа» — в 23:00. Билет включает место в зрительном зале на время шоу «Король Казанского Стендапа», остальная вечеринка также доступна, но без привязки к месту в зале. Ожидается подорожание билетов.