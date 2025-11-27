Концерт с мировыми премьерами. Оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной под управлением дирижёра Романа Пархоменко представит программу из мировых премьер сочинений композиторов Маттео Ченерини, Франческо Мариотти (Италия), Кори Ридера (США) и российской премьеры произведения Дэцинь Вэня (Китай), написанных специально для III Международного фестиваля и лаборатории современной музыки «Synesthesia Lab».