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Концерт с мировыми премьерами. Оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной под управлением дирижёра Романа Пархоменко представит программу из мировых премьер сочинений композиторов Маттео Ченерини, Франческо Мариотти (Италия), Кори Ридера (США) и российской премьеры произведения Дэцинь Вэня (Китай), написанных специально для III Международного фестиваля и лаборатории современной музыки «Synesthesia Lab».
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