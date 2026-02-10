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Концерт группы «Юна»

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт инди-группы Юна. Тебя ждут: танцы и слёзы под любимые песни, пара неверных нот от гитариста, люди, похожие на тебя и поющие с тобой в унисон, всевозможное маленькие, но важные мысли, специальные гости, новые музыканты и много любви.

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