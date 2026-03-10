Обычно зрители видят только выступления комиков на сцене. 11 июля у тебя будет возможность увидеть их совсем в другом формате. «Комики без сценария» — специальное разговорное шоу, которое пройдёт в рамках дня рождения Камеди крю (Comedy Crew). Несколько комиков соберутся на сцене, чтобы общаться между собой, обсуждать самые разные темы, рассказывать истории и вместе создавать атмосферу большой комедийной тусовки. Без заготовленного сценария. Без строгих рамок. Без заранее известных тем. Каждый выпуск получается уникальным и во многом зависит от самих участников и зрителей в зале. Что входит в билет: — гарантированное место в зрительном зале на время шоу; — приветственный напиток для гостей; — специальное разговорное шоу «Комики без сценария». Кроме того, билет даёт доступ ко всей программе дня рождения Камеди Крю (Comedy Crew). С ним тебя также ждут: — чемпионат по «Смертельной Битве» (Mortal Kombat); — бирпонг; — тату-зона; — аквагрим; — специальные активности от друзей и партнёров клуба; — главное шоу вечера «Король Казанского Стендапа». Начало вечеринки — в 21:00. Билет включает место в зрительном зале на время шоу «Комики без сценария», остальная вечеринка также доступна, но без привязки к месту в зале Продолжительность шоу: около 1,5 часов Ожидается подорожание билетов.