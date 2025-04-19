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Комедия о смысле жизни

Дворец культуры химиков, Россия, Казань, пр. Хусаина Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 4000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Постановка, объединившая в себе жанры Stand up-мюзикла и музыкальной комедии. Это спектакль-диалог, на который с трудом решается каждый из нас. Поэтому четверо обаятельных мужчин взяли все в свои руки и решили с помощью юмора расставить все точки над «i». В чем смысл жизни? Разве можно говорить об этом серьезно, да ещё и шутить? Ответы на эти вопросы ищи в сатирической философии Заячьего Стона.

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