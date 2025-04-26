В рамках Дня открытых дверей КФУ устраивает кофейный рейв совместно с VK Fest. Тебя ждёт: — Знакомство с факультетами КФУ; — Диджей-сет от музыкального объединения «Семья»; — Вкусные и бодрящие напитки от кофейни «Нефть»; — Классные активности от команды VK Fest и VK Education; — Специальный конкурс с призами от команды VK Fest. Диджей-сеты отыграют: KAMALOV / KAZANCEV / DKAY / BELOV Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна.