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Кофейный рейв от VK Fest х КФУ

Мраморный зал КФУ, улица Кремлёвская, 35

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Необычное

Про событие

В рамках Дня открытых дверей КФУ устраивает кофейный рейв совместно с VK Fest. Тебя ждёт: — Знакомство с факультетами КФУ; — Диджей-сет от музыкального объединения «Семья»; — Вкусные и бодрящие напитки от кофейни «Нефть»; — Классные активности от команды VK Fest и VK Education; — Специальный конкурс с призами от команды VK Fest. Диджей-сеты отыграют: KAMALOV / KAZANCEV / DKAY / BELOV Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна.

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