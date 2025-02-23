Уже в это воскресенье состоится обсуждение книги Джозефа Хеллера «Уловка 22». Тебе необязательно читать роман полностью, можешь ознакомиться с сюжетом, посмотрев фильм, сериал, или пробежаться по страничке с кратким содержанием. Обязательна регистрация. Вход строго 18+