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Книжный клуб «Уловка 22»

Крафт (ex «Craft House»)
ул. Пушкина, 21A

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Еда

Про событие

Уже в это воскресенье состоится обсуждение книги Джозефа Хеллера «Уловка 22». Тебе необязательно читать роман полностью, можешь ознакомиться с сюжетом, посмотрев фильм, сериал, или пробежаться по страничке с кратким содержанием. Обязательна регистрация. Вход строго 18+

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