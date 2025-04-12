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Встреча книжного клуба и обсуждение книги «Чёрная кожа, белые маски» за чашечкой свежесваренного кофе. «Черная кожа, белые маски» — книга философа-психиатра Франца Фанона, вышедшая в 1952 году. Книга написана в стиле автоэтнографии, где Фанон делится собственным опытом и представляет историческую критику воздействия расизма и дегуманизации, присущих ситуациям колониального господства, на человеческую психику. Количество мест ограничено, вход по регистрации.
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