ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Книжный клуб. Обсуждение книги «Чёрная кожа, белые маски»

Metallomania x coffee, улица Академика Лаврентьева, 11А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Еда

Про событие

Встреча книжного клуба и обсуждение книги «Чёрная кожа, белые маски» за чашечкой свежесваренного кофе. «Черная кожа, белые маски» — книга философа-психиатра Франца Фанона, вышедшая в 1952 году. Книга написана в стиле автоэтнографии, где Фанон делится собственным опытом и представляет историческую критику воздействия расизма и дегуманизации, присущих ситуациям колониального господства, на человеческую психику. Количество мест ограничено, вход по регистрации.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста