Встреча книжного клуба и обсуждение книги «Чёрная кожа, белые маски» за чашечкой свежесваренного кофе. «Черная кожа, белые маски» — книга философа-психиатра Франца Фанона, вышедшая в 1952 году. Книга написана в стиле автоэтнографии, где Фанон делится собственным опытом и представляет историческую критику воздействия расизма и дегуманизации, присущих ситуациям колониального господства, на человеческую психику. Количество мест ограничено, вход по регистрации.