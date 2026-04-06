«Всему когда-нибудь приходит конец. Исчезнут национальности, исчезнут завоеватели и покорённые, останутся только люди». Сюжет романа разворачивается в 1962 году в мире, где страны «оси» победили союзников. Германия оккупировала Европу и разгромила Советский Союз. Японская империя, в свою очередь, установила контроль над большей частью Азии. Через переплетение личных драм и политических интриг в сеттинге фантастического сюжета Филип К. Дик исследует природу реальности, историю, культуру и мораль. Вход свободный, но приветствуются пожертвования. предварительная запись не требуется, чай и печеньки гарантированы.