Книжный клуб: «Человек в высоком замке» Филипа К. Дика
улица Дзержинского, 5
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
«Всему когда-нибудь приходит конец. Исчезнут национальности, исчезнут завоеватели и покорённые, останутся только люди». Сюжет романа разворачивается в 1962 году в мире, где страны «оси» победили союзников. Германия оккупировала Европу и разгромила Советский Союз. Японская империя, в свою очередь, установила контроль над большей частью Азии. Через переплетение личных драм и политических интриг в сеттинге фантастического сюжета Филип К. Дик исследует природу реальности, историю, культуру и мораль. Вход свободный, но приветствуются пожертвования. предварительная запись не требуется, чай и печеньки гарантированы.
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