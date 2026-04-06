ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Книжный клуб: «Человек в высоком замке» Филипа К. Дика

Галерея искусств Сверхмодерна
улица Дзержинского, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

«Всему когда-нибудь приходит конец. Исчезнут национальности, исчезнут завоеватели и покорённые, останутся только люди». Сюжет романа разворачивается в 1962 году в мире, где страны «оси» победили союзников. Германия оккупировала Европу и разгромила Советский Союз. Японская империя, в свою очередь, установила контроль над большей частью Азии. Через переплетение личных драм и политических интриг в сеттинге фантастического сюжета Филип К. Дик исследует природу реальности, историю, культуру и мораль. Вход свободный, но приветствуются пожертвования. предварительная запись не требуется, чай и печеньки гарантированы.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

от 800₽

Паша Козырев: сольный концерт
Паша Козырев: сольный концерт

от 690₽

Макс Евдокимов: «Баланс»
Выбор редакции
Макс Евдокимов: «Баланс»

от 2200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста