Клуб японской литературы
улица Пушкина, 86
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Бесплатно
Возраст 12+
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Необычное
Про событие
Встреча литературного клуба будет посвящена одному из выдающихся писателей XX века Дзюнъитиро Танидзаки. Он стал тем, кто привёл японскую литературу к её современному виду. Участники будут читать и обсуждать его рассказы, романы, эссе «Похвала тени» и другое. Модератор: Евгения Вахламова, кандидат философских наук.
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