ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Клуб японской литературы

Национальная библиотека Республики Татарстан
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Встреча литературного клуба будет посвящена одному из выдающихся писателей XX века Дзюнъитиро Танидзаки. Он стал тем, кто привёл японскую литературу к её современному виду. Участники будут читать и обсуждать его рассказы, романы, эссе «Похвала тени» и другое. Модератор: Евгения Вахламова, кандидат философских наук.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста