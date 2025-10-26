Встреча литературного клуба будет посвящена одному из выдающихся писателей XX века Дзюнъитиро Танидзаки. Он стал тем, кто привёл японскую литературу к её современному виду. Участники будут читать и обсуждать его рассказы, романы, эссе «Похвала тени» и другое. Модератор: Евгения Вахламова, кандидат философских наук.