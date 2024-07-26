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Концерт переносится на неопределёную дату — все подробности и возврат билетов: https://vk.com/kishlak_kzn Такого концерта «Кишлака» в Казани ещё не было! Будет тонна звука, света и спец эффектов, все хиты и неповторимая энергетика. Это шоу должно войти в историю..
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