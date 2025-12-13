Преподаватель по английскому Эльмира Мухаметзянова, проведёт киновечер, на котором посмотрят «Отпуск по обмену» на английском и обсудят этот фильм. Тебя ждёт: — доступ в тг канал с полезной лексикой из фильма — просмотр The Holiday с субтитрами — квиз с призами — обсуждение фильма на английском — новогодняя атмосфера — вкусные пироги и чай Стоимость билета: 1500р. с человека Для брони места необходимо внести предоплату 500р. (при отмене не менее чем за 24ч до мероприятия предоплата возвращается) Количество мест: 10 Запись в ТГ