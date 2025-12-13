ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Киновечер на английском. Christmas Movie Night

Вокальная студия «Red.vocal place», улица Габдуллы Тукая, 84А

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Кино
Игры
Мастер-классы
Еда

Про событие

Преподаватель по английскому Эльмира Мухаметзянова, проведёт киновечер, на котором посмотрят «Отпуск по обмену» на английском и обсудят этот фильм. Тебя ждёт: — доступ в тг канал с полезной лексикой из фильма — просмотр The Holiday с субтитрами — квиз с призами — обсуждение фильма на английском — новогодняя атмосфера — вкусные пироги и чай Стоимость билета: 1500р. с человека Для брони места необходимо внести предоплату 500р. (при отмене не менее чем за 24ч до мероприятия предоплата возвращается) Количество мест: 10 Запись в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

История бетона
История бетона

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста