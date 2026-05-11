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Кинопоказ: «Вкус жизни»

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В жизни Мэгги и Карстена есть всё: любимая работа, прекрасные дети и самый популярный ресторан. Не хватает только одного — заветной звезды Мишлен, самой престижной награды в мире гастрономии. В погоне за успехом пара забыла, что лучшие блюда в жизни готовятся вместе… Вернётся ли вкус жизни? Фильм представит и обсудит со зрителями команда проектов Gina и Anna Bistrot — шеф-повар Султан Юнусов и пиар-директор Диляра Галеева. Поговорим о том, как устроена гастроиндустрия изнутри, существует ли конкуренция на кухне и с какими трудностями связана работа шеф-повара. Модерировать событие будет основательница киноклуба «Место» — кинокритик Мария Наумова.

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