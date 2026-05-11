В самый оживлённый вечер года в популярном ресторане Лондона шеф-повар Энди Джонс рвёт и мечет, а его команда балансирует на острие ножа. Вдобавок на пороге появляется проверка, с визитом приходит ресторанный критик, а инвестор требует вернуть вложенные деньги. Сможет ли Энди справиться с личными и профессиональными проблемами, когда на кону всё, ради чего он работал? Фильм представит и обсудит со зрителями команда ресторана «Умай». Среди спикеров — Карина Аркелова, пиар-директор ресторана и руководитель отдела маркетинга и пиара Комитета по туризму Казани. Поговоришь о кризисных ситуациях в работе заведения, особенностях высокой кухни и не только. Модерировать событие будет основательница киноклуба «Место» — кинокритик Мария Наумова.