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Кинопоказ «Сочувствие господину Месть» (2002) + обсуждение

Культурный центр «Московский»
улица Академика Королёва, 47

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Сюжет: глухонемой Рю живет вместе с больной сестрой, которая нуждается в пересадке почки. Рю только что уволили, и он со своей подружкой решает похитить дочь начальника, чтобы на полученный выкуп сделать трансплантацию. Но всё идет катастрофически не так. Просмотр с субтитрами, ведущий клуба — Роман Дмитриев. Регистрация по тел.: +7 986 924-30-94

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