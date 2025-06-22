Кинопоказ «Сочувствие господину Месть» (2002) + обсуждение
улица Академика Королёва, 47
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Сюжет: глухонемой Рю живет вместе с больной сестрой, которая нуждается в пересадке почки. Рю только что уволили, и он со своей подружкой решает похитить дочь начальника, чтобы на полученный выкуп сделать трансплантацию. Но всё идет катастрофически не так. Просмотр с субтитрами, ведущий клуба — Роман Дмитриев. Регистрация по тел.: +7 986 924-30-94
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