Приближение x Metallomania coffee устраивают кинопросмотр и обсуждение фильма «Мальчишки из "Никеля"» за чашечкой свежесваренного кофе. История Элвуда Кёртиса, афроамериканского подростка, мечтавшего стать учителем, но оказавшегося в исправительной школе за преступление, которого не совершал. Что же будет дальше? Показ фильма будет на языке оригинала с субтитрами. ? Количество мест ограничено, вход по регистрации.