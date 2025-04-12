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Кинопоказ «Мальчишки из "Никеля"»

Metallomania x coffee, улица Академика Лаврентьева, 11А

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1500₽
Возраст 18+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

Приближение x Metallomania coffee устраивают кинопросмотр и обсуждение фильма «Мальчишки из "Никеля"» за чашечкой свежесваренного кофе. История Элвуда Кёртиса, афроамериканского подростка, мечтавшего стать учителем, но оказавшегося в исправительной школе за преступление, которого не совершал. Что же будет дальше? Показ фильма будет на языке оригинала с субтитрами. ? Количество мест ограничено, вход по регистрации.

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