В этот вечер состоится встреча киноклуба «В чём смысл?», на которой покажут и обсудят фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмёрка». Фильм получил Оскар за лучший саундтрек от композитора Эннио Морриконе. Гениальная работа Тарантино с музыкой была всегда его фишкой, но в этом фильме ты увидишь его талант во всей красе. В программе лекция от ведущей Анны Гарбы, просмотр и обсуждение с музыковедом. Для участия пиши организатору в личку тг — @anna_garba В стоимость билета входят еда и напитки.