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Кинопоказ фильма «Омерзительная восьмёрка»

SdelayKrasivo, улица Аделя Кутуя, 110Дк3

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 14+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

В этот вечер состоится встреча киноклуба «В чём смысл?», на которой покажут и обсудят фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмёрка». Фильм получил Оскар за лучший саундтрек от композитора Эннио Морриконе. Гениальная работа Тарантино с музыкой была всегда его фишкой, но в этом фильме ты увидишь его талант во всей красе. В программе лекция от ведущей Анны Гарбы, просмотр и обсуждение с музыковедом. Для участия пиши организатору в личку тг — @anna_garba В стоимость билета входят еда и напитки.

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