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Кино глазами комиков: «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Кино

Про событие

В обычном кинотеатре нельзя разговаривать. Здесь — нельзя молчать. Пока на экране идет фильм, комики вслух говорят всё то, о чем обычно думает весь зал. Нелепые сцены, странные решения героев, неожиданные повороты сюжета — без внимания не останется ничего. Но это не просто кинопоказ с комментариями. В какой-то момент фильм начинает выходить за пределы экрана. Актёры появляются из темноты прямо в зале, их голоса звучат рядом с тобой, сцены оживают в проходах, а ты перестаёшь понимать, где заканчивается кино и начинается реальность. Ты не просто смотришь фильм — ты оказываешься внутри него. Тебя замечают, с тобой говорят, тебя вовлекают. Происходящее становится частью реальности настолько, что ты забываешь про экран. Каждый показ уникален: что-то идёт по сценарию, а что-то рождается прямо здесь и сейчас, в этой комнате. Это самый неправильный кинопоказ в твоей жизни. И ты не будешь сидеть тихо.

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