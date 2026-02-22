Мастер-класс по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Каждый мастер-класс посвящён определённой теме. В процессе работы используется различная техника изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В данных мастер-классах творчество выступает как арт-терапия. В процессе создания картин и изделий ты сможешь получить не только удовольствие и положительные эмоции, но и новые навыки. Итог мастер-класса — это твоя картина или изделие. Здесь предоставляют: Все материалы; Полное сопровождение преподавателя на протяжении всего мастер-класса. Длительность: 1,5 часа.