Дичовый фест тяжёлой музыки. Первый фестиваль прошёл на нудистском пляже. Второй — на острове. Было жёстко. Там и аппаратура утонула по пути, и вообще — добраться туда был тот еще квест. Лайнап фестиваля: Прекрасная зелёная (Уфа) / Step to freedom (НиНо) / Terminal addiction (НиНо) / The Suckers (Самара) / ДЛАНЬ (Череповец) / Коса (Уфа) / Фура Фанфуриков (уфа) / LoudXcrowd (Чебоксары) / Nuclear hammer / Скейт ублюдки / ДДТ / Revenant / Arkeballista / Избитые / Переход / Радение / Selfchase / Созвездие пса / Disgusting Abomination Ночью на сцене «Ножички» (Тбилиси) и другие. А также маркет, кухня, бар — всё как ты любишь. Место проведения сообщат за пару дней до мероприятия.