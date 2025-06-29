ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Казанское лето на рубеже веков: как отдыхали и что читали в 1890-1910-е годы

Национальная библиотека Республики Татарстан
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Лекция о том, как отдыхали казанцы в 1890-1910-е годы. В Российской империи люди летом стремились покинуть пыльные и душные города. Дачники везли в деревню театр и велосипеды, а студенты — революционные брошюры и знания, полученные на лекциях. А те, кто оставался в Казани, боролись с жарой и скукой всеми возможными способами. Чем жил крупный губернский город на рубеже веков? Какие летние блокбастеры крутили в кино 110 лет назад? Чем был опасен чай на набережной? Какие книги читали в тени общественных садов? На эти вопросы ответит Иван Ротов — историк, главный редактор краеведческого медиа «Крот Казанский», автор канала «Прохладная история», сценарист компании «Глазами инженера».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста