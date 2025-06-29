Лекция о том, как отдыхали казанцы в 1890-1910-е годы. В Российской империи люди летом стремились покинуть пыльные и душные города. Дачники везли в деревню театр и велосипеды, а студенты — революционные брошюры и знания, полученные на лекциях. А те, кто оставался в Казани, боролись с жарой и скукой всеми возможными способами. Чем жил крупный губернский город на рубеже веков? Какие летние блокбастеры крутили в кино 110 лет назад? Чем был опасен чай на набережной? Какие книги читали в тени общественных садов? На эти вопросы ответит Иван Ротов — историк, главный редактор краеведческого медиа «Крот Казанский», автор канала «Прохладная история», сценарист компании «Глазами инженера».