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Про событие
Казанский шов — одна из характерных татарских техник ручного шитья. На мастер-классе ты создашь кожаный чехол для очков, выполненный в этой технике. Будет предоставлена готовая кожаная основа, а узор выполняется вощёной нитью. Это возможность прикоснуться к традиции, сочетающей практичность, эстетику и ремесленную точность. Материалы в комплекте: натуральная кожа, вощёная нить.
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