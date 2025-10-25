Казанский шов — одна из характерных татарских техник ручного шитья. На мастер-классе ты создашь кожаный чехол для очков, выполненный в этой технике. Будет предоставлена готовая кожаная основа, а узор выполняется вощёной нитью. Это возможность прикоснуться к традиции, сочетающей практичность, эстетику и ремесленную точность. Материалы в комплекте: натуральная кожа, вощёная нить.