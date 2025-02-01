Психопат ждёт всех на угарищном обмене жидкостью потовых желёз и внутричерепным давлением. В этот день на сцене Реборна будут кровоточить и радоваться жизни четыре казанских команды: ARKEBALLISTA (melodic black metal) СОЗВЕЗДИЕ ПСА (nemelodick punkrock) СДНХ (mazafaka meo-metal) ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ САНАТОРИЙ (antisocial mrazcore)