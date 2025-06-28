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Казанский психопат 10

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Последняя суббота июня бомбически бомбанёт шедеврально размахивая потными патлами во все стороны света (или куда дотянутся конечности носителя) распространяя запах полезных витаминов и жабьего сока от: - кроссовер-террористов олдовой казанской формации «Рецидив» - ершистых стонер-шаманов из секты «Гавайский бомж» (Тольятти) - юных школопанкрокеров всея Башкирии «Вьетнамская Ловушка» (Октябрьский) - и пришитых друг к другу групп «Созвездие пса» и СДНХ. Двери открыты с 18:00.

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