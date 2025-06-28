Последняя суббота июня бомбически бомбанёт шедеврально размахивая потными патлами во все стороны света (или куда дотянутся конечности носителя) распространяя запах полезных витаминов и жабьего сока от: - кроссовер-террористов олдовой казанской формации «Рецидив» - ершистых стонер-шаманов из секты «Гавайский бомж» (Тольятти) - юных школопанкрокеров всея Башкирии «Вьетнамская Ловушка» (Октябрьский) - и пришитых друг к другу групп «Созвездие пса» и СДНХ. Двери открыты с 18:00.