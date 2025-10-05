Возраст 14+
Необычное
Про событие
Пешеходная экскурсия про музыку, архитектуру и татарский мон от Радифа Кашапова. Экскурсия проходит в центре города. Обязательно бери телефон, наушники и подготовься к историям о классике, джазе, рэпе и авторской песне. Во время экскурсии ты увидишь: — Образец национального классицизма; — Перестроенную гимназию; — Музей великого композитора; — Бывшее здание обкома, ставшее консерваторией. Узнаешь: — Как звучит казанская музыка - от классики до альтернативы; — Можно ли найти музыкальность в архитектуре; — Как музыканты боролись с жизненными проблемами; — Как связаны музыка, власть и народ. Место встречи — остановка Университет со стороны Ленинского садика. По всем вопросам обращайся к организатору. — https://t.me/Rrradif
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