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Казань глазами местного: От первой до последней библиотеки Казани

Кремлёвская улица, 1

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 14+
Выставки
Необычное

Про событие

Кирилл Маевский –—куратор, сооснователь и программный директор Центра современной культуры «Смена» — проведёт экскурсию по Казани в рамках нового проекта «Казань глазами местного». Маршрут охватит малоизвестные сюжеты культурной истории города и парадоксы цифрового и аналогового хранения информации. Участники обсудят, как библиотеки становятся аттракционами впечатлений, и почему важно обращаться в казанский архив для сохранения интеллектуальной истории города. Новый проект подразумевает, что о городе будут рассказывать не только гиды, но и сами горожане – со своим стилем, взглядом и историями, которых не найти в путеводителях. Место встречи: ул. Кремлевская, 1 (у входа в здание мэрии Казани) .

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