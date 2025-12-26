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Каникулы в «Солома Yard»

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

На уютной веранде «Соломы» состоятся показы всех частей любимой франшизы «Гарри Поттер». Начало показов в 18:00. Всех гостей угощают хрустящим попкорном. Расписание кинопоказов: 1 января - «Гарри Поттер и философский камень» 2 января- «Гарри Поттер и тайная комната» 3 января- «Гарри Поттер и узник Азкабана» 4 января- «Гарри Поттер и кубок огня» 5 января- «Гарри Поттер и орден феникса» 6 января- «Гарри Поттер и принц полукровка» 7 января- «Гарри Поттер и дары смерти» 8 января- «Гарри Поттер и дары смерти 2» Забронировать место за уютным столиком можно в телеграме. Условие бронирования – депозит на персону 1 500 р.

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