Погрузись в атмосферу летнего вечера под культовое звучание камерного оркестра. Насладись классикой и саундтреками в уютной атмосфере под открытым небом, с бокалом игристого и вкусным ужином. В билет включен: — Концерт камерного оркестра — Ужин — Бокал игристого