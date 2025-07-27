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Камерный Симфонический концерт

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

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Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Погрузись в атмосферу летнего вечера под культовое звучание камерного оркестра. Насладись классикой и саундтреками в уютной атмосфере под открытым небом, с бокалом игристого и вкусным ужином. В билет включен: — Концерт камерного оркестра — Ужин — Бокал игристого

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