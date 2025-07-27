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Погрузись в атмосферу летнего вечера под культовое звучание камерного оркестра. Насладись классикой и саундтреками в уютной атмосфере под открытым небом, с бокалом игристого и вкусным ужином. В билет включен: — Концерт камерного оркестра — Ужин — Бокал игристого
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