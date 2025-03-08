Экспозиция расскажет об «амазонках» из Набережных Челнов, у которых не было стрел, зато было огромное трудолюбие и желание сделать свой город лучше. Их истории связаны не только со строительством знакового завода КамАЗ, но и с творческими проектами, возникшими в Челнах в 1990-х. В экспозиции — архивные фото и видео, живопись, графика и видео-арт набережночелнинских художниц. Эти артефакты покажут, как менялись роли и образы женщин в жизни города и как они искали своё призвание — от заводских цехов до видео-арта. В день открытия выставки, 8 марта в 13:00, пройдёт кураторская экскурсия с Зульфией Илькаевой, которая расскажет о своём исследовании, женщинах в истории Набережных Челнов и о том, как живут и работают современные камазонки.