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Калейдоскоп света и стекла

Студия «Тепло», улица Галактионова, 12Б

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты можешь собрать свой уникальный калейдоскоп из витражного стекла, натуральных самоцветов и сусального золота. Что тебя ожидает: — Изысканный неспешный процесс и погружение в мир мастерства мозаики; — Работа с роскошными материалами (смальта, бирюза , лазуриты, сусальное золото); — Создание личной абстрактной картины (декоративное панно/подставка под украшения); — Освоение работы с инструментами , резки, укладки и создания композиции; — Уютная атмосфера, угощения и камин - всё включено! Занятие проведёт художник-мозаичист Марат Фархуллин и арт-терапевт Алина Потапова.

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