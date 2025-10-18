Мастер-класс, на котором ты можешь собрать свой уникальный калейдоскоп из витражного стекла, натуральных самоцветов и сусального золота. Что тебя ожидает: — Изысканный неспешный процесс и погружение в мир мастерства мозаики; — Работа с роскошными материалами (смальта, бирюза , лазуриты, сусальное золото); — Создание личной абстрактной картины (декоративное панно/подставка под украшения); — Освоение работы с инструментами , резки, укладки и создания композиции; — Уютная атмосфера, угощения и камин - всё включено! Занятие проведёт художник-мозаичист Марат Фархуллин и арт-терапевт Алина Потапова.