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Про событие
Какао-церемония — это вид осознанных мероприятий, где ты формируешь намерение, настраиваясь на дух какао и отправляешься в медитацию в сопровождении бережного проводника. У многих во время практики приходят инсайты и озарения, а кто-то просто расслабляется, отключаясь от всего лишнего, внешнего, погружаясь вглубь себя. Запись по указанному телефону или по ссылке.
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