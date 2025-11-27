Какао-церемония — это вид осознанных мероприятий, где ты формируешь намерение, настраиваясь на дух какао и отправляешься в медитацию в сопровождении бережного проводника. У многих во время практики приходят инсайты и озарения, а кто-то просто расслабляется, отключаясь от всего лишнего, внешнего, погружаясь вглубь себя. Запись по указанному телефону или по ссылке.