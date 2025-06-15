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Как зарубежная поп-музыка стала грустной

Парк «Чёрное озеро»
Лекторий 2, летний дом

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Лекция музыкального критика и автора канала «ВОЙС» Владимира Завьялова о зарубежной поп-музыке 2010-х и о том, как и почему она стала грустной. Как и почему зарубежная поп-музыка стала такой грустной? Лана Дель Рей и The Weeknd, Билли Айлиш и Тейлор Свифт: мы уже привыкли к тому, что поп-звезды изливают душу и очень много грустят. Но так было не всегда. На лекции вспомнят начало 2010-х: LMFAO и Ke$ha, бесконечное веселье, танцы и вечеринки. Почему все закончилось и поп-музыка изменилась? При чём здесь Канье Уэст и мировой финансовый кризис 2008 года? Станет ли поп-музыка снова веселой?

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