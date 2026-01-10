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Архитектурный клуб — это камерный формат встреч, где учатсники собираются небольшой группой, чтобы разбираться в городе, его зданиях и архитектурных смыслах без спешки и излишнего академизма. Здесь можно свободно задавать вопросы, обсуждать детали и учиться видеть то, что обычно ускользает. Все анонсы клуба — здесь: http://t.me/arhclubkazan Модернизм — один из самых противоречивых и недопонятых архитектурных стилей XX века. Он начинался на волне революционных 1920-х, сменился перерывом во время сталинского ампира и снова расцвёл в 1960–1980-х. Конструктивизм, функционализм, брутализм, поздний модернизм — у каждого направления свой визуальный язык, свои принципы и даже свои споры между исследователями. Единых терминов и трактовок до сих пор нет, и в этом — вся его живость. На встрече разберёшься, что же всё-таки такое модернизм и почему он вызывает столько эмоций. Посмотришь на казанские примеры — их не так много, но они яркие и важные. Узнаешь о российском модернизме и о том, почему наша архитектура сыграла огромную роль в формировании мирового авангарда. А главное — обсудишь, почему именно сейчас модернистские здания и монументы внезапно начали ценить, но параллельно продолжают сносить. И что мы, как горожане, можем с этим сделать. На встрече обсудят: - основные этапы модернизма XX века — коротко, понятно, по делу; - чем конструктивизм отличается от функционализма, а брутализм от позднего модернизма; - почему терминология модернизма до сих пор плавает и почему это нормально; - как увидеть логику и красоту в модернистской архитектуре; - ключевые примеры модернизма в Казани: что сохранилось, что утрачено и что нужно беречь; - модернизм России: достижения, открытия и почему мир до сих пор цитирует наши идеи. Ведущая: Юлия Глазырина.
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