Экскурсия с посещением книгохранилища Национальной библиотеки РТ. На экскурсии ты заглянешь за край старой карты, изучишь престижный район Казани, который 200 лет назад пугал горожан. На экскурсии обсудят, какие инженерные решения повысили уровень жизни на левом берегу Казанки и какие архитектурные элементы подчеркивают его элитный статус сегодня. На экскурсии ты увидишь: — секретную скульптуру главного татарстанского зверя; — символы роскоши и успеха в архитектуре 1980-х, 2000-х и 2010-х годов; — уникальную для Татарстана систему освещения. И узнаешь: — чем занимались ученые в мрачной избе на окраине города в начале XIX века; — когда в Казани установили статую Свободы и у какой скульптуры два лица; — когда река Казанка в последний раз угрожала прибрежным районам. Продолжительность: 2 часа. Начало: Фуксовский сад, у памятника К.Ф. Фуксу. Предварительная покупка билетов через сайт обязательна.