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  1. Казань
  2. События

Как холерная окраина стала культурным центром

Фуксовский сад, у памятника К.Ф. Фукса

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1200₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Район Федоровского бугра — идеальный пример того, как может измениться город за 200 лет. Сегодня это экономический, культурный и политический центр Казани. А в XIX веке здесь воры делили награбленное, писатели и художники думали о смерти, а врачи били тревогу. Высокий берег реки Казанки ставил сложные задачи перед инженерами, но вдохновлял архитекторов. В разные годы здесь появился и исчез пруд, дымила электростанция и шумел завод, вода то подчинялась человеку, то затапливала улицы. На месте монастыря возник мемориал, который сегодня стал арт-пространством и главной библиотекой города. Здесь планировали, но так и не построили «сталинскую высотку». На экскурсии ты увидишь: - секретную скульптуру главного татарстанского зверя; - символы роскоши и успеха в архитектуре 1980-х, 2000-х и 2010-х годов; - уникальную для Татарстана систему освещения. А также узнаешь: - чем занимались ученые в мрачной избе на окраине города в начале XIX века; - когда в Казани установили статую Свободы и у какой скульптуры два лица; - когда река Казанка в последний раз угрожала прибрежным районам.

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