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Joystick Cup чемпионат ретро-игр

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Необычное

Про событие

Чемпионат по ретро-геймингу соберёт лучших игроков на старых игровых консолях, где участники будут соревноваться в культовых играх 90х годов. Для всех поклонников ретро-гейминга это шанс не только окунуться в детство и вспомнить золотые времена игровой индустрии, но и продемонстрировать свои навыки в играх, ставших настоящими иконами. Посоревноваться за победу можно в следующих дисциплинах: Tekken 3 / Mortal Kombat III Ultimate / Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Tournament Fighters.

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