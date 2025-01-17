Чемпионат по ретро-геймингу соберёт лучших игроков на старых игровых консолях, где участники будут соревноваться в культовых играх 90х годов. Для всех поклонников ретро-гейминга это шанс не только окунуться в детство и вспомнить золотые времена игровой индустрии, но и продемонстрировать свои навыки в играх, ставших настоящими иконами. Посоревноваться за победу можно в следующих дисциплинах: Tekken 3 / Mortal Kombat III Ultimate / Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Tournament Fighters.